Rosyjski Mi-8 wleciał nad Polskę. „Człowiek coraz częściej się zastanawia”

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-23 16:57

Rosyjski śmigłowiec Mi-8 w środę przed południem naruszył polską przestrzeń powietrzną. Maszyna przebywała po polskiej stronie przez 42 sekundy. Mieszkańcy Braniewa w rozmowie z Radiem Eska przyznają, że incydent nie wywołał paniki, ale bliskość granicy wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa.

Dwa wojskowe śmigłowce Mi-8 w barwach kamuflażu na płycie lotniska. O naruszeniu polskiej przestrzeni pisze Eska Braniewo.
Autor: Jetkat/ Shutterstock
  • Rosyjski Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną o godz. 11.08.
  • Śmigłowiec przebywał nad Polską przez 42 sekundy.
  • Do zdarzenia doszło podczas działań szkoleniowych w obwodzie królewieckim.

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło o godz. 11.08. Rosyjska maszyna nadleciała znad Zatoki Gdańskiej. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, incydent miał miejsce podczas działań szkoleniowych prowadzonych w obwodzie królewieckim.

Lot śmigłowca był obserwowany przez polskie wojsko. W reakcji poderwano również dyżurne myśliwce. Charakter zdarzenia miał wskazywać, że mogła to być kolejna próba sprawdzenia gotowości polskiej obrony powietrznej.

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– Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną – mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Jacek Goryszewski.

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Mieszkańcy Braniewa o bliskości granicy

Osoby mieszkające w Braniewie nie odczuły bezpośredniego zagrożenia związanego z pojawieniem się rosyjskiego śmigłowca. Przyznają jednak, że sytuacja za granicą coraz częściej skłania je do zastanawiania się nad możliwym rozwojem wydarzeń.

Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne – mówi jeden z mieszkańców.

Czujemy się zagrożeni dlatego, że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe – przyznaje kolejna osoba.

Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć – dodaje inny mieszkaniec Braniewa.

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